"Der merkwürdige Herr Bruckner" lädt als Figurentheater ins Linzer Brucknerhaus

"Ich mag es gern, alte Menschen zu modellieren. Da ist mehr im Gesicht los, als wenn ich den jugendlichen Helden bauen muss. Oder noch schlimmer: schöne Frauen. Dann lieber die alte Hexe", sagt Peter Lutz. Auf den Puppenbauer und -spieler aus dem Schwarzwald wartete diesmal eine besondere Aufgabe: Für das Linzer Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel hat er "Anton Bruckner" gebaut. "Es gibt einige, aber gar nicht so viele Fotos, Gemälde und Büsten. Die schaue ich mir an und nehme mir vom Ausdruck her das Schönste heraus." Auch etwas Musik hat er zur Inspiration gehört: "Wenn ich es hinkriege, dass man ihn erkennt, ist das schon genug. Ich hab ein bisschen drauf geachtet, einen kleinen griesgrämigen, alten Herren zu bauen", erklärt er liebevoll.

Wenn Herr Bruckner blinzelt

Bruckners Charakter liege mehr in den Händen der Spieler, seine Herausforderung ist vor allem technischer Natur, "dass die Puppe schön stehen, sich setzen, wie ein Mensch bewegen kann". Und Bruckners Klappmaul "elegant, schlicht und dauerhaft zu bauen, sodass innen keine Fäden reißen".

Etwa zwei Wochen hat der an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch Ausgebildete an Bruckner gebaut, der etwa 50 Zentimeter groß und mit seinen Holzgliedmaßen eineinhalb Kilo leicht ist. "Eine gewisse Schwere im Mittelkörper ist wichtig, damit er sich hinsetzen kann und nicht dauern vom Stuhl rutscht." Wann ein Werk für ihn gelungen ist? "Wenn der Zuschauer sagt: ,Ah, ich hab gar nicht mehr auf die Spieler geschaut.‘ Oder glaubt, die Figur hätte geblinzelt, obwohl sie das gar nicht kann."

Kuddelmuddel-Leiter Manfred Forster zum Stück: "Wir bringen Anton zu den Menschen"

Anton Bruckner und sein Schaffen sind würdig, bemerkt und gemerkt zu werden. "Der merkwürdige Herr Bruckner" lässt den Komponisten im gleichnamigen Figurentheater des Kuddelmuddel für alle ab zehn Jahren selbst, als Puppe, aus seinem Leben erzählen. "Es geht viel um Emotionen", sagt Manfred Forster, Leiter des Linzer Kinderkulturzentrums. "Der Revoluzzer Bruckner" hat es Regisseur Hans-Jochen Menzel angetan: "Er ist sich selbst treu geblieben, trotz der großen Kritik an seiner Musik", etwa von Kritiker Eduard Hanslick, dem das Publikum ebenfalls begegnet. "Der kleine Zweifel" sitzt dem Meister als Handpuppe im Nacken. Aufgegeben hat Bruckner nie, weshalb das Stück auch "eine Ermutigung für die Jugend sein soll", so Forster.

Bruckners Musik spielt live das Spring String Quartett. "Wir konzentrieren uns auf sein sinfonisches Werk, in dem sich viele kleine Klangräume finden", sagt Arrangeur Philipp Pleßmann. Nach der Premiere mit den Spielerinnen Annika Pilstl und Dorothee Carls am Freitag im Linzer Brucknerhaus folgt eine Tour durch Oberösterreich und Deutschland. Das mobile Stück (ca. 65 Minuten) ist auch buchbar, etwa für Schulen.

Infos: 2. 2., 10 Uhr; 3. 2., 16 Uhr; 6. 2., 9 Uhr; 7.2., 9.30 Uhr; 17. 3., 16 Uhr, 18. 3., 10 Uhr, Karten: 0732 77 52 30, brucknerhaus.at, kuddelmuddel.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze