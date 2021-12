Ein Mädchen in dem Abenteuer ihres noch so jungen Lebens, gelandet in einer verrückten Welt voll schräger Figuren. Die zeitlos populäre Geschichte "Alice im Wunderland" (mehr in der Box) scheint danach zu schreien, künstlerisch dem Kunterbunten den roten Teppich auszurollen. Gestern feierte im Linzer Landestheater "Alice im Wunderland" in der Regie von Nele Neitzke Premiere (ab sechs Jahren).