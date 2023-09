Der van Gogh kam im Ikea-Sackerl

Dreieinhalb Jahre nach dem Diebstahl des Gemäldes "Der Pfarrgarten von Nuenen im Frühjahr" von Vincent van Gogh ist das Kunstwerk in den Niederlanden wieder aufgetaucht. Der als "Indiana Jones der Kunstwelt" bekannte Detektiv Arthur Brand habe das Ölgemälde in Zusammenarbeit mit staatlichen Ermittlern gerettet, teilte die niederländische Polizei am Dienstag mit. Das Gemälde wurde Brand nach eigenen Angaben am Montag in einem blauen Ikea-Sackerl übergeben. Es sei "einer der größten Momente meines Lebens" gewesen, sagte der Detektiv. Wer ihm das Kunstwerk übergab, ist unklar. Der Dieb des Bildes wurde mithilfe von DNA-Spuren ermittelt. Im September 2021 wurde er zu acht Jahren Haft verurteilt.

