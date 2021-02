Seit mehr als 65 Jahren ist James Dean tot. Genauso lange lebt eine bestimmte Erinnerung an den am 8. Februar 1931 geborenen Filmstar. Eine an das nur 24 Jahre alt gewordene Talent, das von einer Farm im US-Staat Indiana stammte und am 30. September 1955 auf einem Highway nördlich von Los Angeles mit seinem Porsche tödlich verunglückte. Es war der Geburtstag einer Legende aus der Traumfabrik, die zu keiner lebenden mehr werden konnte.