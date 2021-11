"Ich habe in meiner Arbeit immer wieder mit Menschen mit pädophilen Neigungen zu tun", erzählte Heidi Kastner, Vorstand der Klinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt am Linzer Neuromed-Campus. "Und ich bin immer wieder erstaunt, wie leicht diese Menschen an Bilder im Internet kommen." Dann berichtete sie eine Vorgangsweise: Sie geben sich in Foren als 13- oder 14-Jährige aus und bitten ihre "Altersgenossen" um Fotos: "Und die Jugendlichen machen das, ohne eine einzige Drohung oder