Puccinis "La Bohème" ist eine jener Opern, die man gerne mit Parfum des ausgehenden 19. Jahrhunderts betupft, bei der man den Tod eines jungen Geschöpfs an einer Lungenkrankheit, die Millionen langsam verderben hat lassen, voyeuristisch verfolgt und dabei den Blickwinkel über die Enge der Szenerie nicht hinauszulenken vermag. Zu sehr will man Mimi und Rodolfo in eine romantische Traumwelt versetzen und übersieht dabei das Elend, das damals wie heute unzählige Menschen zerstört.