Der Tiger mit der goldenen Stimme ließ nicht nur die Sünder erzittern

„I was born like this, I had no choice / I was born with the gift of a golden voice“ – natürlich, bei diesen Zeilen aus Leonard Cohens „Tower of Song“ musste er selbst kurz grinsen. Denn in der Tat, Tom Jones ist mit einer goldenen Stimme gesegnet. Eine, die ihn auch im hohen Alter nicht im Stich lässt. Dies bewies der 79-Jährige am Sonntagabend bei seinem fantastischen „Klassik am Dom“-Auftritt auf dem Linzer Domplatz.

100 Minuten lang, von der krachenden John-Lee-Hooker-Coverversion „Burning Hell“ bis hin zur dritten und letzten Zugabe „Strange Things“, nahm der „Tiger“ die rund 2500 Fans auf eine musikalische Reise durch seine turbulente, bereits fünf Jahrzehnte währende Karriere mit. Globaler Popstar, Hausfrauentraum, kurzzeitige Indie-Ikone, Kitschsänger, honoriger Blues-Interpret – all dies war und ist der Mann aus Wales.

Los ging’s in Linz gleich mit alttestamentarischer Wucht: „Burning Hell“, das furiose Traditional „Run On (God’s Gonna Cut You Down)“ und der schlicht wunderschöne Gospel-Song „Did Trouble Me“ ließen nicht nur die Sünder im Publikum erzittern.

Das fröhliche Mitsing-Liedchen „Raise A Ruckus“ sowie die unvermeidliche Testosteron-Hymne „Sex Bomb“ lockerten danach aber nicht nur die Stimmung, sondern ebenso die Hüften. Locker und bestens gelaunt präsentierte sich auch Tom Jones selbst, der den begeisterten Fans allerlei Schnurren unter anderem über Lonnie Donegan, Peter Alexander (der eine deutsche Version von „Delilah“ eingesungen hatte) und Elvis Presley auftischte.

Spontaner „Fever“-Ausbruch

Logisch, dass dessen „Heartbreak Hotel“ in die Setlist rutschte. Spontan tat dies auch Little Willie Johns „Fever“. Eigentlich wollten Jones und seine fünfköpfige Begleitband den Rock’n’Roll-Klassiker nur kurz anspielen, um den Fans zu zeigen, wer den nächsten Song „Take My Love (I Want to Give It All To You) geschrieben hatte, dann ließen sie sich aber doch zu einer vollständigen Version hinreißen. Fein!

Sehr schön gerieten auch das unverwüstliche „Green Green Grass Of Home“, das düstere, von Blind Willie Johnson geschriebene „Soul Of A Man“ und Solomon Burkes „Cry To Me“. „What’s New Pussycat“ und „It’s Not Unusal“ erfand der Waliser in angenehm abgespeckten Unplugged-Version quasi neu, bevor er den regulären Teil des Abends mit „If I Only Knew“ und „I Wish You Would“ beendete.

Eine seelenvolle Version von Louis Armstrongs „What A Wonderful World“, ein lässiges „Kiss“ sowie „Strange Things“ von Sister Rosetta Tharpe aus dem Jahr 1945 fungierten als Rausschmeißer. „Wir hatten eine tolle Zeit“, rief Jones zum Abschied und versprach, bald wieder nach Linz zu kommen. Hoffentlich hält er sein Wort.

Fazit: Auch mit 79 Jahren ist Tom Jones immer noch eine echte musikalische Urgewalt.