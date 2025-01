Der Terror von Lockerbie: 270 Tote und ein Vater in Trümmern

15 Sekunden klingen nach nichts, nach weniger als einem Wimpernschlag, aber nicht für Jane Swire. In der Sky-Serie „Lockerbie: A Search for Truth“ (ab heute) spielt die Engländerin Catherine McCormack (Murron in „Braveheart“) diese Frau und Mutter.Für Jane Swire kommen 15 Sekunden einer Dauerzeitschleife voll unsäglichem Schmerz gleich. So lange hätte ihre Tochter Flora theoretisch bei Bewusstsein sein können, als sie am 21. Dezember 1988 in den Tod stürzte.