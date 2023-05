Mit Songs wie „Better Together“ oder „Upside Down“ wurde Jack Johnson weltberühmt, trotzdem blieb der heute 47-Jährige am Boden. Vor seinem Clam-Konzert am 30. Juni sprach er via Zoom-Chat vom Tonstudio in Hawaii aus mit den OÖN darüber, wie er Hemmungen beim Singen überwand und warum er nach zwei Wochen Heimweh nach dem Ozean hat.