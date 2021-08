Was haben Erich Wolfgang Korngold, Arnold Schönberg, Gustav Mahler und Alexander von Zemlinsky gemeinsam? Die Sommerfrische im Salzkammergut, unter anderem am Traunsee, wo am Freitag im Toscana Congress Gmunden ein feines Konzert mit dem Orchester Divertimento Viennese unter seinem Gründer und Leiter, dem Linzer Vinzenz Praxmarer, und mit Camilla Nylund als herausragender Sopransolistin stattfand.