Hape Kerkeling: Der Spaßvogel mit dem "Hurz"

Ausgerechnet der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann ist schuld, dass Hape Kerkeling seine Liebe zum Fernsehen entdeckte. Hape war noch keine sieben Jahre alt, als ihn seine gestresste Mutter vor den Fernseher setzte und er in die Weihnachtsansprache des Präsidenten kippte. "Ich fand es faszinierend, dass da so ein Opa im Fernsehen sitzt und warme Worte an mich richtet.