Der Sound von New York lädt ins Innviertel

Die pulsierende Energie des musikalischen Melting Pot New York bringt der Mattighofener Gernot Bernroider seit 2012 in seine Heimatstadt. Sein New York City Musikmarathon lädt wieder zum Konzertreigen in den Stadtpark (bzw. -saal) und dazu, in Workshops mit hochkarätigen Dozenten "den Spirit des intensiven Musikmachens" zu erleben, sagt der Percussionist, der 22 Jahre in New York gelebt hat. Willkommen sind alle Spielfreudigen ab zweijähriger Erfahrung am Instrument.