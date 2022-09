Der schwere Weg ins Bett als hinreißend leichtes Kinderspiel

"Nein, ich bin nicht nett, ich geh noch nicht ins Bett" – Valerie spricht wohl jedem kleinen Energiebündel aus der Seele, dessen Spielwut noch lange nicht erschöpft ist. Ebenso können viele Eltern ein Lied davon singen, wie lang und beschwerlich der Weg ins Reich der Träume sein kann.

Wie kurzweilig und leichtfüßig er sich hingegen erzählen lässt, ist in der ersten von vier Uraufführungen der Saison am Theater des Kindes zu erleben: Michaela Obertscheider hat Mira Lobes Kinderbuch über die kleine Valerie, die nicht und nicht ins Bett gehen will, mit viel Liebe und Kreativität für die Bühne adaptiert – als hinreißendes Objekt-Verwandlungstheater kraft der Fantasie: Kissen und Lampenständer waren schon immer ein Kamel und eine Schnur eine tanzende Schlange, zu den Flötentönen eines Tennisschlägers. Zu wilden Abenteuern sticht ein Bettdecken-Schiff in See. Und das junge Publikum juchzt nicht nur bei einer Jagd durch den imaginären Zug.

Mit ihrer kreativen, kindgerechten Regie rollt Michaela Obertscheider den Darstellern den roten Teppich aus, um sich in die Herzen ihres Publikums zu spielen. Wobei ihnen das bunte, mit viel Liebe zum Detail gestaltete Bühnenbild von Michaela Mandel gute Dienste erweist. Katharina Schraml ist als aufgeweckte Valerie ein kleiner Trotzkopf mit unwiderstehlich ansteckender Begeisterung – ein ideales Gegenüber für alle Nimmermüden. Eltern finden sich hingegen wieder in David Baldessari als erschöpftem, aber geduldig liebevollem Vater, der mit seiner Tochter doch wieder ins nächste Abenteuer taucht. Wobei auch gesungen und gerappt wird. Letzteres so einfach wie wirkungsvoll auf Kiste und Kugelrechenmaschine als Percussion-Instrumente. Der Linzer Pianist David Wagner hat eine eingängig poetische Bühnenmusik geschaffen.

Alles wird möglich in diesem Reich der Fantasie, nur eins gewiss nicht: dabei einzuschlafen.

Fazit: Eine verspielte Dreiviertelstunde mit viel Herz und Phantasie. Nächste Termine: 8., 20., 23. 10., 0732/605255, www.theater-des-kindes.at