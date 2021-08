Der Salzburger Schauspiel-Sommer im Rückspiegel

Mit Friedrich Schillers "Maria Stuart" in der Regie von Burgtheater-Direktor Martin Kusej schloss sich der am 17. Juli mit einem runderneuerten "Jedermann" eröffnete Schauspiel-Reigen der Salzburger Festspiele 2021.

Lassen wir in der Bilanz der vier Produktionen die dumme Debatte darüber, ob Verena Altenberger im 21. Jahrhundert als kurzhaarige Buhlschaft akzeptabel sei, ins Leere laufen. Verständigen wir uns besser darauf, dass die vom neuen Jedermann Lars Eidinger getragene Inszenierung Michael Sturmingers erstmals einen fürstlichen Geldsack an der Schwelle zum Tod offenbart, der seine Gefährtin auf Augenhöhe gestattet. Der Kunstgriff ging auf, ohne Hofmannsthals Salzburger Ritual-Stück zu verraten. Mit einer Fortsetzung des Duos Eidinger/Altenberger würden sich auch die Festspiele einen Gefallen tun, indem sie den "Jedermann" nicht unreflektiert wiederkäuen.

Bravo: Beckmann und Henkel

Karin Henkels klug und diskret Facetten ausleuchtend inszenierte Shakespeare-Adaption "Richard the Kid & the King" wird ebenfalls als Theaterereignis in Erinnerung bleiben. Allen voran Lina Beckmann in der Titelrolle, die dieses erschaffene Monster mit dem Herz einer Bühnen-Berserkerin zum Leben erweckt hat. Henkel und Beckmann offenbarten sich wie schon 2017 mit Gerhart Hauptmanns "Rose Bernd" als zupackendes Duo.

Lina Beckmann Bild: APA

"Das Bergwerk zu Falun" hatte Hofmannsthal zu Lebzeiten nicht veröffentlicht. 20 Jahre nach seinem Tod wurde es uraufgeführt. Regie-Meister Jossi Wieler wollte damit zum verspäteten Festspiel-Hunderter an den Gründervater erinnern. Es wurden 100 Minuten Sinnsuche in verästelter Sprache. Jeder weiß nun, warum Hofmannsthal diesen Text nicht herausgerückt hat.