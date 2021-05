Der Rock ’n’ Roll ist tot. Das behauptete erst kürzlich Kiss-Frontmann Gene Simmons. Blödsinn! Den besten Gegenbeweis für Simmons’ abenteuerliche These liefern derzeit Greta Van Fleet. Das Grammy-prämierte US-Quartett aus Michigan zeigt mit seinem zweiten Album "The Battle at Garden’s Gate" – von 0 direkt auf Platz 2 der österreichischen Charts –, wie leiwand pompöse Refrains, verzerrte Gitarren und kreischende Vocals sein können.