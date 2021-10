"Jetzt können wir die Katze endlich aus dem Sack lassen", schrieb Friedrich Moser in der Nacht auf gestern aus den USA an die OÖN. Der Regisseur und frühere Journalist aus Desselbrunn nahe Schwanenstadt hatte bereits vor einer Woche Fotos aus den Hügeln von Los Angeles gepostet, hinter dem 51-Jährigen schrieb sich der Hollywood-Schriftzug in die Landschaft. Damals reagierte Moser, der sonst offen über seine Projekte spricht, auffallend bedeckt auf die Frage, was er in der "Traumfabrik" treibe.