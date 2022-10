Der Rapper, der in den Ring des Nibelungen steigt

Es ist ein Leben, das beinah unfassbar erscheint, das Fatih Akin in "Rheingold" aufarbeitet. Der Kinofilm des Kultregisseurs ("Gegen die Wand") kommt daher wie ein ruppiger Crashkurs in neuerer Migrations- wie Nahostgeschichte. Einer, der dazu den deutschen Rap ab den Nullerjahren mitnimmt.

Auch wenn es der wagnerianische Titel "Rheingold" nie vermuten lassen würde, handelt es sich um die Adaption der Autobiografie des deutschen Rappers Xatar (bürgerlich Giwar Hajabi). Sie heißt "Alles oder nix", was wie die Faust aufs Auge für Akins (49) kraftvolle, von Gewalt geprägte Erzählung passt.

Giwars Eltern sind Kurden. Die Mutter ist Musikerin, der Vater Dirigent im Iran, wegen Khomeinis Fatwa gegen die Kurden werden sie Freiheitskämpfer, Giwar wird in einer Enklave geboren. Seine erste Erinnerung im Film: Internierung, gescheiterte Flucht. Die Familie fasst irgendwann in Bonn Fuß: Die Mutter putzt. Als es der Vater wieder ans Pult schafft, verlässt er die Familie. Giwars Teenagerzeit besteht aus Drogendeals, Boxen und Haft. Er flieht nach Amsterdam, wo ein Deal so schiefgeht, dass er sich wegen eines Goldraubs nach Syrien absetzt. Das Häfen dort wird zur Hölle, in deutscher Haft beginnt er in der Zelle Musik aufzunehmen.

Subtrahiert man kriminelle Energie und Gangster-Attitüde von Giwar (fantastisch: Emilio Sakraya aus "4 Blocks"), bleibt die Zähigkeit eines Menschen, der nicht aufgibt.

Das ist typisch Akin, der hier auf jenes Leben von Migranten aufmerksam macht, für das sich in Europa nach ihrer Ankunft nicht viele interessieren – das vor der Flucht.

Typisch Akin ist auch abgedrehter Humor. Man bedenke allein, dass er ein Einwandererkind in den "Ring des Nibelungen" steigen lässt – die urdeutsche Erzählung, zu der "Rheingold" zählt. Diesen Kampf hätte man straffen und teils ohne filmkünstlerischen Firlefanz für sich sprechen lassen können. Trotzdem: ein guter, wilder Ritt.

Rheingold: D/I/NL 2022, 140 Min., Regie: Fatih Akin

OÖN Bewertung: