Der Rapper Alligatoah ist zu Gast auf Burg Clam

Einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler Deutschlands ist am 19. Juli zu Gast beim OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam: Alligatoah. Der deutsche Rapper, Sänger, Gitarrist, Produzent, Komponist und Songwriter veröffentlichte 2006 sein erstes Album "Attntaat" über religiösen Fanatismus. Alligatoah bedient sich gern des Battle-Raps, bei dem mit Reimen gegen einen fiktiven oder realen Gegner gekämpft wird: "Bei mir war Batteln immer ein Werkzeug, ich habe Battle verwendet, um eine Geschichte zu erzählen", so Alligatoah, mit bürgerlichem Namen Lukas Strobel.

Schreckensmomente bescherte er seinen Fans nach seinem letzten Konzert am 20. November 2023 in Köln, als sämtliche Inhalte von seinen Social-Media-Kanälen und der Website des Künstlers verschwanden, was zu Spekulationen über ein mögliches Karriere-Ende führte. Am 3. Dezember veröffentlichte Alligatoah die Single "So raus" mit dem US-amerikanischen Rapper Fred Durst. 2022 erschien sein sechstes Studioalbum "Rotz & Wasser".

Ebenfalls am 19. Juli auf Clam: Tream, Deutschlands erster Schlager-Rapper, Mehnersmoos aus Frankfurt und Lostboi Lino.

Infos: clamlive.at Karten: Ö-Ticket

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper