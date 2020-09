Zehn Jahre "Ahoi! Pop"-Festival im Posthof – das muss gefeiert werden, Corona hin oder her. "Wir stehen für Popmusik abseits ausgetretener Pfade. Dass wir es geschafft haben, auch in diesen schwierigen Zeiten ein Festival auf die Beine zu stellen, ist ein Erfolg für sich", sagte Posthof-Musikchef Gernot Kremser bei der Programmpräsentation am Mittwoch. Der Fokus der Jubiläumsausgabe liegt dabei auf der heimischen Szene.