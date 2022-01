Der Posthof lädt an vierzehn Abenden zum "Heimspiel"

"Für mich soll’s rote Rosen regnen/Mir sollten sämtliche Wunder begegnen" – mit einem Tribute-Abend für Hildegard Knef startet der Linzer Posthof am 26./27. Jänner in seine rot-weiß-rote "Heimspiel"-Reihe. In die Rolle des deutschen Nachkriegsweltstars schlüpft Gabriele Deutsch, die erzählend und singend "die Knef" zum Leben erweckt. Am Klavier sitzt David Wagner, die Co-Regie hat Julia Ribbeck inne.

"Unfassbare sechs Mal mussten wir die Premiere dieser Posthof-Eigenproduktion coronabedingt verschieben. Jetzt sollte es wirklich klappen", sagt Posthof-Chef Wilfried Steiner. Auch wenn internationale Acts derzeit kaum in Österreich auftreten können, sei das "Heimspiel" keine Notlösung. "Ich kann und will auch in dieser Situation kein Programm machen, das meinen Ansprüchen hinterherhinkt. Das ‚Heimspiel’ ist etwas Besonderes und bietet immense Chancen für heimische Künstler." Einer dieser jungen Wilden ist der Mühlviertler Kabarettist Benedikt Mittmannsgruber, der am 12. 2. den "Exodus" probt. Ein Geheimtipp sei das Duo Kirsch und Kern, das am 25. 2. mit einer "Mischung aus Satire, Akkordeons und Poesie" im Hafen vorbeischaut. Weiters lädt RaDeschnig per "Doppelklick" (29. 1.) sein fünftes Kabarettprogramm hoch, das Kleinkunstduo Baumgärtner (11. 2.) streift alles Wichtige "Von der Wurzel bis zur Krönung". Verena Koch und Franz Huber spielen Becketts "Glückliche Tage" (14./ 15. 1.).

Von Pink Floyd bis zum Engel

Natürlich kommt auch die Musik nicht zu kurz: Am 29. Jänner huldigen The Tribute unter der Federführung von Andie Gabauer den Großmeistern von Pink Floyd. Familie Lässig holt am 22. Februar "Eine heile Welt" nach Linz, auch die Gesangskapelle Hermann (28.1.) gibt sich die Ehre.

Ein spezielles Anliegen ist dem Posthof-Musikchef Gernot Kremser die musikalische Leistungsschau der Pop-Klasse des BORG Linz am 2. März: "Die Qualität der heimischen Popmusik ist unglaublich hoch. Was wäre also passender, als der regionalen Pop-Kaderschmiede Nummer eins eine Bühne zu bieten?"

Deftige Reime und knackige Beats gibt’s am 4. März zu hören, wenn das Wiener Dialektrap-Duo Kreiml & Samurai in Linz gastiert. Tags darauf bringen Blonder Engel & Die Hedwig Haselrieder Kombo die diesjährige "Heimspiel"-Ausgabe zu einem so unterhaltsamen wie würdigen Ende. (ll)

Weitere Infos zu Terminen und Karten gibt’s unter posthof.at. Da die Kapazität bei allen "Heimspiel"-Terminen unter 500 Personen liegt, gilt die 2G-Regel.