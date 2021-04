Konrad Paul Liessmann (68) hat sich zum Abschluss seiner universitären Laufbahn etwas Apartes gegönnt. Seine letzte Vorlesung widmete er dem Gedicht "Oh Mensch, gib Acht!" aus Friedrich Nietzsches Schrift "Also sprach Zarathustra". Den Stillstand des Kulturbetriebs im Corona-Jahr nützte der Wiener Philosoph, um seine spontan und assoziativ angelegte Vorlesung zu verschriftlichen. Das beeindruckende Ergebnis trägt den Titel "Alle Lust will Ewigkeit. Mitternächtliche Versuchungen".