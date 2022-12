Der Orgel-Star aus dem Innviertel

Ob Instrumente, Kollegen oder Konzerthäuser – Franz Danksagmüller hat es in seiner Karriere als Organist, Komponist und Könner der elektronischen Musik mit Größen aller Art zu tun. Der 52-Jährige aus St. Martin im Innkreis trat mit Hollywood-Star John Malkovich auf (für das Musiktheater „Just Call Me God“), in Hamburgs Elbphilharmonie und arbeitete mit Star-Dirigent Sir Simon Rattle.