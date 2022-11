15 Jahre hat Michael Ostrowski an seinem Film "Der Onkel", der ab Mai in den Kinos lief und 20.382 Besucher anlockte, gearbeitet – als Co-Regisseur, Co-Drehbuchautor und Hauptdarsteller. Der Stoff ließ Ostrowski auch nach Produktionsende nicht los: "Der Film schrie danach, eine neue Form zu bekommen", sagte er jüngst in einem Interview. So arbeitete der vierfache Vater, der mit Schauspielerin Hilde Dalik liiert ist, den Film zum Roman um.