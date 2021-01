Jennifer Aniston hat einen. Alec Baldwin hat einen. Und Christoph Köttl aus Schwanenstadt auch. Einen Emmy-Award nämlich, den wichtigsten US-Fernsehpreis. Im September 2019 wurde der 41-Jährige, der seit Herbst 2017 bei der New York Times arbeitet, als Teil eines 15-köpfigen Investigativteams für den Video-Beitrag "One Building, One Bomb: How Assad Gassed His Own People" geehrt.