Der New York City Musikmarathon: Musik, Tanz und Diskussionen

Wenn Mattighofen wieder zur Hochburg des Jazz und Soul wird, wolle man sich nicht aufs Musizieren beschränken, sondern „auch relevante Themen diskutieren“, sagt Festivalleiter und Schlagzeuger Gernot Bernroider. Gemäß dem Motto „New Directions: Music meets Dance talks Integration“ wird daher am Eröffnungsabend seines New York City Musikmarathons am 14. 8. das Thema Integration besprochen.