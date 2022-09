Der neue RTR-Chef verteilt zum Start gleich einmal 54 Millionen Euro

RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH: Ein sperriger Name für eine Behörde, die am 1. April 2001 per Gesetz vor allem deswegen gegründet worden ist, um Österreich die nötigen Radiofrequenzen zu sichern. Mittlerweile ist die RTR die größte Medienförderstelle des Landes (sieht man von den Inseratenkampagnen von Regierungen und Ministerien ab, die zum Großteil in Boulevardmedien geschaltet werden).