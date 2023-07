Der neue Julian le Play

Die Tage vor der Veröffentlichung seines neuen Albums „Tabacco“ Anfang Juli war der 32-jährige Wiener sehr angespannt, wie er sagt, und für seine Umgebung nur schwer auszuhalten. Die Veränderungen im Songwriting, in der Band und letztlich auch in seinem Style haben den Druck erhöht, jetzt „nichts zu vergeigen“. Mittlerweile hat Julian die Sicherheit, dass alles so richtig ist.