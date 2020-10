Großer Gewinner des Sonntagnacht in Wien verliehenen Bühnenpreises, dem Nestroy, war das Wiener Akademietheater. Es holte mit drei Preisen die meisten, zwei in zentralen Kategorien. Als bestes Stück kombiniert mit dem Autorenpreis für Elfriede Jelinek zeichnete man dessen Uraufführung "Schwarzwasser" aus. Deren Hauptdarstellerin Caroline Peters wurde beste Schauspielerin. Die Buhlschaft des Corona-Sommers stach damit Theresa Palfi aus, die als Elizabeth in "Maria Stuart",