Der Mut zum schrillen Tod

"Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes" ist in der heimischen Theatertradition fest verankert. Ist doch "der Jedermann" nach Hugo von Hofmannsthal seit 1920 "Herzstück" der Salzburger Festspiele. Seit Freitag wird auch in den Linzer Kammerspielen sein Enden inszeniert.

Wer sich Bilder und Gesten eines ewig werktreuen, nie an den Grenzen kratzenden Theaters erwartet, wird sich aber wundern.

Nach Ferdinand Schmalz’ Text "jedermann (stirbt)", in dem der Grazer Dramatiker das Hofmannsthal’sche Werk neu erzählt, ist ein Stück zu sehen, das man Nichtdabeigewesenen am besten mit "exzentrisch" beschreibt. In der Regie der Berlinerin Katka Schroth und nach der Dramaturgie von Wiebke Melle versteckt sich das, was an der Figur Jedermann zeitlos zu kritisieren ist – die Gier – nicht hinter Prunk oder polierten Oberflächen.

Jedermann (Alexander Hetterle, re.) Bild: Herwig Prammer

Das Bizarre und Ungustiöse dieses Menschen, gespielt von Alexander Hetterle, wird beinhart nach außen getragen. Es speist eine künstlerische Maschinerie, die es dermaßen überzeichnet, dass geschieht, was gutes Theater leistet: Es irritiert, fordert. Hetterle gelingt das bestens – mit Wahnsinnsaugen, dem Tick, nervös zu züngeln, torkelnd, von seinem Ego besoffen. In kleinen Gesten löst er ein, was Jedermann leisten soll, das Sterben von Beginn in sich zu tragen.

Das Ende ist Wonder Woman

Dass seine Lebensart nicht gesund sein kann, zeigt ohnehin das Drumherum im Extremen: Inga Wolff als Jedermanns Frau im gekonnt krassen Wechsel zwischen dominant laut und puppenhaft zerbrechlich, Katharina Hofmann als Jedermanns Mutter, eine schön verrohte Matrone, und Angela Waidmann, die die im Original separaten Figuren "Tod" und "Buhlschaft" in einer vereint.

Sie erfüllt diesen feministischen Sickerwitz – nach hundert Jahren darf das Ende auch einmal weiblich sein – mit Bravour.

Herrlich passend ist sie wie Comic-Heldin Wonder Woman samt Riesensense gekleidet. Überhaupt ist das Kostüm von Sung-A Kim ein Segen. Egal ob jenes von Jedermanns richtig verrückten Vettern (Florian Granzner und Michaela Lenhart) oder von Sebastian Hufschmidt als Armer Nachbar Gott – ihre Hüllen erzählen einmal mehr vom Kern, dem Verderben. Gekleidet wie Paradiesvögel des Disco-, Techno- oder Gothic-Schicks, doch so exzentrisch, dass ihr Geschmack ist wie ihr Charakter: schlecht.

Dass all das nicht zu viel wird, hängt auch mit der Bühne von Hartmut Meyer zusammen, der Jedermanns "Gartenparadies" als offene Arena arrangiert hat, in der wenige, aber aussagekräftige Objekte Akzente setzen – besonders der Stacheldraht. Ein guter Ort für ein starkes Finale, in dem das Ensemble die prinzipielle Stumpfheit der Jedermanns als schrilles Fest zelebriert, das auch den Zusehern einiges abverlangt.

Fazit: Ein mutiges, schön irritierendes Theater, das nicht jedermann gefallen wird.

Weiters u. a. am 26., 28. 9.; 3., 5., 10. 10., 19.30 Uhr, landestheater-linz.at, 0732/7611-400

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at