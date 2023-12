Jakub Jozef Orlinski tanzte im Linzer Musiktheater mit seiner Stimme und auf den Händen 

Kaum Autos, dafür Weiß, wohin das Auge blickte. Mit den Schneemassen hatte sich am Samstag auch eine ungewohnte Stille über die Welt gelegt, deren Atmosphäre irgendwie zum Abend im Linzer Musiktheater passte. Nicht nur, weil er in autofreie Zeiten führte: Als eine der "Great Voices" lud der polnische Countertenor Jakub Jozef Orlinski in der gleichnamigen Reihe mit dem Originalklangensemble Il pomo d’oro zur Zeitreise ins italienische Frühbarock.

Werke aus dem 16. und 17. Jahrhundert vereint sein jüngstes Album "Beyond". Gängige Namen wie Claudio Monteverdi treffen dabei auf kaum gehörte wie Carlo Pallavicino und Orlinskis Landsmann Adam Jarzebski. Sie laden zu neuen Begegnungen und Entdeckungen "beyond" – jenseits – Bekanntem, was für den ganzen Abend zutraf. Ohne Zwischenapplaus – so wohltuend wie diesmal selbstverständlich – erlebte das Publikum eineinhalb pausenlose Stunden in einem dramaturgischen Fluss.

Und einen Sänger, der diesen Abend barfuß auf vielen Ebenen zelebrierte und ihn zum Erlebnis jenseits vertrauter Hörgewohnheiten werden ließ. Nicht nur, weil er als Countertenor mit vielleicht unbewussten Erwartungen an Geschlechterrollen, an "Männer- und Frauenstimmen" bricht.

Im Bann der leisen Klänge

Etwas Magisches haftet der geschmeidigen Leichtigkeit von Orlinskis Stimme an, mit der er durch Koloraturen und Höhen tanzt, aber auch dynamisch ungemein beweglich ist. Passagen voll stolzen Temperaments wechseln mit verinnerlichten, bis ins kaum noch Hörbare zurückgenommenen.

Die Kunst der leisen, zarten Klänge – vokalen, aber ebenso instrumentalen von Tripelharfe, Theorbe, Laute, Gambe, Cembalo – lag über diesem Abend, der die barocke Lebenslust ausschöpfte und doch die Vergänglichkeit durchschimmern ließ. Immer wieder kauert Orlinski sinnierend am Boden, lauscht dem allein spielenden Orchester. Oder liegt auf dem Rücken, wie auf einer Wiese, den Blick gen Himmel gerichtet. Einmal schwingt er sich auf einem kurzen Abstecher in den Saal dort lässig auf eine Brüstung. Während das neunköpfige Orchester Il pomo d’oro – das Lieblingsensemble von Krimi-Doyenne Donna Leon – auf seinen Originalklanginstrumenten in eine dezente Klangwelt eintauchen lässt, die deshalb nichts an rhythmisch kraftvoller Energie vermissen lässt.

Dass sich Orlinski selbst als zweiter Leidenschaft dem Tanz verschrieben hat, zeigt sich besonders gegen Ende. So geschmeidig, wie er singt, schwingt sich der Breakdancer in den Handstand. Auch schelmischer Witz und Humor kommen nicht zu kurz. Er kokettiert mit dem Gitarristen, liefert sich verschmitzt lächelnd ein Koloraturen-Duell mit dem Flötisten. Nach drei Zugaben mündet der Abend in Standing Ovations für Sänger und Ensemble.

Die Gelegenheit, sich persönlich ein Autogramm beim nahbaren Star zu holen, ließen sich viele nicht entgehen und reihten sich geduldig in die lange Schlange im Foyer.

Fazit: Eine musikalisch betörende, außergewöhnliche wie stimmige Konzert-Performance.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze