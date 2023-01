Für die Musical-Produktion im Linzer Musiktheater „Catch me if you can“ entwarf Franz Blumauer 250 Kostüme.

Als Franz Blumauer am 1. Februar 1981 in den verregneten peruanischen Dschungel kommt, wird er von Endzeitstimmung begrüßt. "Alle hatten einen Inselkoller, da hat echt der Hut gebrannt", erinnert sich der gebürtige Bad Ausseer an das Abenteuer seines Lebens. Am 31.