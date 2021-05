"Judas!" Deutlich ist der wütende Zwischenruf aus dem Publikum zu hören. Es ist der 17. Mai 1966. Bob Dylan steht auf der Bühne der Free Trade Hall in Manchester und spielt die dunklen, vieldeutigen Songs von "Highway 61 Revisited" und jene des erst am Tag zuvor veröffentlichten "Blonde On Blonde". "Ich glaube dir nicht. Du bist ein Lügner", ätzt Dylan in Richtung des Störenfrieds, der den Wandel seines Idols vom Folk zum Rock nicht goutiert.