Zu den schönsten Dingen der Kindheit gehört es, faszinierende Geschichten der Menschheit erstmals zu entdecken – am besten mit beseelten Betreuenden an der Seite, die schon wissen, was da Spannendes vor dem Nachwuchs liegt.

Im Linzer Theater des Kindes bietet sich ab 25. März die Möglichkeit einer solchen gemeinschaftlichen Erfahrung, wenn die vierte Premiere dieser Spielsaison in die Welt von Ötzi führt. Der Mann aus der späten Jungsteinzeit, dessen Körper das Eis in den Ötztaler Alpen 1991 freigab, ein sensationeller Fund, der die Wissenschaft seitdem beschäftigt.

Das Stück "Auf Ötzis Spuren" – nach einem Text des deutschen Dramaturgen und Autors Christian Schönfelder – soll in der Regie von John F. Kutil für alle ab sieben Jahren humorvoll Wissen vermitteln. Erzählt wird entlang einer detektivischen Geschichte. Dafür schlüpft das darstellerische Trio Simone Neumayr, David Baldessari und Matthias Hacker in die Rolle neugieriger Entdecker, die einen Dokumentarfilm über Ötzi drehen. Wird der "Mann aus dem Eis" auch selbst schauspielerisch zum Leben erweckt? Kutil: "Selbstverständlich. Alle werden hier Ötzi sein."

Die Musik verantwortet Karl Lindner, "der bei uns quasi schon zum musikalischen Inventar gehört", wie Theaterleiter Andreas Baumgartner sagt.

Lindner lässt seine Version einer Steinzeitmusik erklingen – mit Horn, Flöte und eigens von Ensemble und Team eingesungenen Lauten. Lindner: "Das geht’s schon einmal archaisch und deftig zu." (nb)

Info: ab 7. J., Premiere: 25. 3 (ausverkauft), weiters: 21./23. 4, 7. 5., www.theater-des-kindes.at