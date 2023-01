Der Linzer Ralph Mothwurf und seine "manische Liebe" zur Musik

Was Ralph Mothwurf mit seinen 34 Jahren alles erreicht hat, macht ihm in der Jazz- und zeitgenössischen Musikszene keiner so schnell nach: Vor acht Jahren gründete er mit der Rapperin Yasmo die Formation "Yasmo und die Klangkantine", die seither drei Alben (das letzte im Oktober) herausbrachte, einmal für einen Amadeus-Music-Award nominiert war und 2017 bei der Eröffnung der Wiener Festwochen vor 20.000 Menschen spielte.