Der Linzer Posthof geht mit einem Publikumsrekord in die Jubel-Saison

Der eigene Erfolg verursache keinen Druck, sondern "er ist Belohnung und Ansporn in einem", sagt Posthof-Musikchef Gernot Kremser. Zusammen mit seinem für Theater, Kleinkunst, Tanz und Literatur verantwortlichen Geschäftsführer-Kollegen Willi Steiner gelang in der vergangenen Spielzeit ein Rekordergebnis von mehr 116.500 Besuchern bei 218 Einzelveranstaltungen. Allein die Neuauflage der FrischLuft-OpenAir-Reihe in den Sommermonaten besuchten 16.000 Gäste.

21. 10.: Birgit Minichmayr ist mit Bernd Lhotzky und Band zu Gast. Bild: (dpa/Kletschm DubFX, PA, Imago)

Der Posthof-Erfolg hat seine Ursachen in der verführerischen Balance zwischen interessanten Neuentdeckungen und respektabler Star-Dichte. Es ist dieses Perlen-Konzept, mit dem Kremser und Steiner all ihre Sparten auffädeln. Dementsprechend gehen die beiden die 40. Saison der Zeitkultur-Institution an: von HipHop-Pop mit Mono & Nikitaman über die Kabarett-Saisoneröffnung mit Magda Leebs Programm "Aufpudeln" (jeweils 15. 9.) über die 30. Geburtstagsparty der Linzer HipHop-Legenden Texta (16. 9., die OÖN berichten morgen ausführlich) bis zum "Ahoi! Pop"-Festivalauftakt mit Element of Crime (20. 9.), gefolgt vom Elektro-"Jedermann"-Theaterspektakel mit dem Schauspiel-Haudegen Philipp Hochmair und Razelli RMX (29. 9.).

12. 10.: Dub FX alias Benjamin Stanford Bild: (dpa/Kletschm DubFX, PA, Imago)

Von Metal bis Literatur

Die Genre-Grenzenlosigkeit des Posthofs untermauern zudem Auftritte der Jazz-Größen Rebekka Bakken (4. 10.) und Saxophon-Ikone Candy Dulfer (25. 11.) sowie des ursprünglichen australischen Straßenmusikers Benjamin Stanford alias Dub FX (12. 10.), der als Solist mit Beatboxing und Live-Loopings eine gesamte Band auf die Bühne wuchtet. Und wenn dann noch die New Yorker Metal-Legenden Life of Agony (13. 11.) unter anderem auf Hubert von Goisern samt Lungau Big Band (17. 11.) sowie auf Schauspielerin Verena Altenberger (Lesung von Ingeborg Bachmanns "Undine geht" und "Ring der Nibelungen"/4. 12.) treffen, dann sind alle Enden der kulturellen Nahrungskette angeknabbert.

4. 12.: Verena Altenberger Bild: (dpa/Kletschm DubFX, PA, Imago)

Der Posthof-Erfolg hat zudem wirtschaftliche Partner angelockt: So präsentiert Modelabel "Eisbär" aus Feldkirchen/Donau nun Posthof-Mützen aus Merinowolle. Mit Segafredo wurde eine Kaffee-Partnerschaft geschlossen. Für Arbeiterkammer-Mitglieder wird die "AK Kulturmonat November"-Aktion fortgesetzt – von 1. bis 30. 11. kostet jedes Ticket zehn Euro.

24. 11.: Blixa Bargeld

Zum Jubiläum gibt’s freien Eintritts zum "Ahoi! Liveurope"-Auftakt am 1. 11. für alle AK-Mitglieder: Es spielen die aufstrebenden Wolf & Moon (D/Nl), Lazer Viking (Tch), die in Russland geborene, in Tschechien aufgewachsene, in London lebende Aiko; Alex Kelman (in Sibirien geboren, lebt in Bratislava); Hause Plants (Por), badfocus (Tch), Curious Kind (Ung) und Castilho (Por). Nie gehört? Dann wird’s Zeit – im Linzer Posthof.

Info/Karten: www.posthof.at

