Der Linzer "Jeunesse Chor" ist Chor des Jahres in Oberösterreich

Im September 1983 hat der Musikpädagoge Wolfgang Mayrhofer aus Schülern und Absolventen des Linzer Stifter-Gymnasiums den "Jeunesse Chor" gegründet. Von der unversiegbaren Quelle des Musikgymnasiums gespeist hat sich der Chor immer wieder verjüngt, wiewohl 40 Jahre später noch Gründungsmitglieder dabei sind. In all den Jahren ist der homogene Klangkörper, was Können, Sangesfreude und Qualität der Literatur betrifft, immer noch jugendlich frisch.