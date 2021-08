"Jedermaaann!" – dass Hugo von Hofmannsthals "Spiel vom Sterben des reichen Mannes" nicht nur auf dem weitläufigen Salzburger Domplatz, sondern gerade als Figurentheater im Taschenformat seine eindringliche Kraft entfalten kann, zeigt die mobile Produktion für alle ab 14 Jahren vom "Theater Tröbinger". Die Bühne findet in einem aufklappbaren Anhänger Platz, der am Montag auf Einladung des Linzer Kuddelmuddel im Innenhof des Hauses Altstadt 13 in Linz Station machte.