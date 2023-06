Der leise Charme eines Baugerüsts

Wer in Kefermarkt aus dem Fenster der Summerauerbahn blickt, wird sich die Augen reiben: Da steht ein 60 Meter langes Baugerüst mitten in der Wiese. Doch irgendetwas stimmt nicht. Während der hintere Teil sechs Meter in die Höhe ragt, liegt der vordere am Boden. Es wirkt, als ob es entweder gerade umfallen oder wieder aufstehen würde. „Das ist Ansichtssache“, sagt Künstlerin Pia Mayrwöger, die die Installation für das Festival der Regionen erstellt hat.