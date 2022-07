Heute bietet die 34-Jährige als diplomierte Mentaltrainerin Workshops für Jugendliche und Eltern über einen verträglichen Umgang mit sozialen Medien an (www.dis-connect.me). OÖNachrichten: Wie wurde aus Anna-Sophie Standl "Totally Anna" auf Instagram? Anna-Sophie Standl: Ich muss da leider mit einem ganz fiesen Thema anfangen, weil sich genau daraus mein Influencer-Dasein entwickelt hat. Mein Bruder war an Darmkrebs erkrankt und ich habe begonnen, mich in das Thema gesunde Ernährung einzulesen