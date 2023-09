Der Konzertsommer Clam startet mit einem starken Doppelpack

Der Konzertsommer auf Burg Clam ist gefühlt gerade zu Ende gegangen – und er war mit 80.000 Besuchern der erfolgreichste in der 33-jährigen Geschichte der Konzertreihe. Jetzt stehen die ersten Headliner für Clam 2024 fest. Es ist mit dem bayrischen Dreiergespann "Sportfreunde Stiller" ("Applaus, Applaus") und der Wiener Rockband "Wanda" ("Bologna", "Bussi Baby") ein musikalischer Doppelpack am 20. Juli 2024.

"Das hat es so noch nicht gegeben, zwei gleichwertige Bands an einem langen Konzertnachmittag und -abend", freut sich Veranstalter Michael Ehrenbrandtner über seinen ersten Coup. Er legt Wert darauf, "dass es keine Vor- und Hauptband gibt, beide Bands sind gleichwertig. Clam ist ja prädestiniert für Konzerte mit Festivalcharakter." Beginnen werden auf jeden Fall die Sportfreunde (19 Uhr), danach spielen Marco Wanda und Konsorten auf. Das Vorprogramm bestreiten Salò und RAY.S.

"Nasse Erinnerungen"

Für beide Bands wird es der zweite Auftritt auf Clam sein, für die Sportfreunde eigentlich der dritte. Der geplante Auftritt am 20. Juli 2017 kam allerdings nicht zustande. Heftiger Regen, Blitzeinschläge und Sturm zwangen Veranstalter Michael Ehrenbrandtner zur Absage. "Uns blutet das Herz. Wir haben uns so auf diesen Abend gefreut, vor dieser wunderbaren Kulisse", ließen Frontman Peter Brugger und Kollegen per Videobotschaft den 7000 gekommenen Fans ausrichten. Genau sieben Jahre später gibt es die Gelegenheit auf ein Wiedersehen.

Karten ab Freitag, 10 Uhr: oeticket.com und in allen Raiffeisenbanken bzw. unter tickets.raiffeisen.at

