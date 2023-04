Der Koks-Bär mit dem feinen Naserl

Es ist das Jahr 1985. Ein Drogenring meint, es wäre clever, abgepacktes Kokain von einer Cessna über US-Wälder abzuwerfen, um es später dort einzusammeln. Einer der Schmuggler stürzt in den Tod, sein Fallschirm funktioniert nicht. Die Drogen im Wert mehrerer zehn Millionen Dollar locken einen Bären an ...

Eine der größten Unglaublichkeiten des Kinofilms "Cocaine Bear" ist, dass sich bis jetzt alles an der Geschichte, die er erzählt, tatsächlich so ereignet hat. In der Regie von Elizabeth Banks, die man als Schauspielerin aus "Tribute von Panem" kennt, folgt diese Story, die wohl nur Menschen so zustande bringen, jedoch einer Fantasie: Was wäre, wenn der Bär nicht wie 1985 an einer Überdosis gestorben, sondern süchtig geworden wäre und die Wälder nach mehr durchstreift hätte? Brandgefährlich, weil an der Kippe zum Entzug?

Das Resultat ist das, was Filmfans als "guilty pleasure" ("schuldiges Vergnügen") kennen. Etwas, was Trash mit (in diesem Fall gewollter) Zweitklassigkeit zum kathartischen Amüsement verbindet. In "Cocaine Bear" schickt Banks schräge Figuren aus drei Richtungen im 80er-Setting auf die Jagd nach dem Bären, der ein sehr feines Naserl für das Koks hat. Sari (Keri Russell) sucht ihre verloren geglaubte Tochter, Ermittler Bob (Isiah Whitlock Jr.) den Rest des Drogenrings (darunter "Star Wars"-Star Alden Ehrenreich). Dieser will das restliche Koks finden. Angetrieben werden sie vom alten Syd, der letzten Figur, in der die verstorbene "GoodFellas"-Ikone Ray Liotta (1954–2022) glänzt.

Der Ablauf ist krude, die Bilder teils blutig und extrem grafisch, der Stil pendelt zwischen Horror, überreizter Fantasy und Komödie.

Am Ende wird man sich nicht gefürchtet haben, aber ein paar Mal so ordentlich gelacht wie den Kopf geschüttelt haben. Angesichts der Gleichförmigkeit des Hollywoodkinos ist man mit dem Bären, der als digitales Geschöpf dem aus "The Revenant" Konkurrenz macht, ein hohes kreatives Risiko eingegangen. Das sollte man öfters tun.

"Cocaine Bear": USA 2023, 95 Min., jetzt im Kino

OÖN Bewertung: vier von sechs Sternen

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller