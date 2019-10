"Er hat so viel Stil. Er ist der Coolste. Er ist der König der Coolness", sagte vor einigen Jahren Popsternchen Katy Perry über ihren Musikerkollegen Lenny Kravitz. Mit ihrer euphorischen Einschätzung hat Frau Perry natürlich recht. Am 4. Juli wird der 55-jährige US-Rockmusiker, der zuletzt vor allem als Fotograf tätig war, seine Lässigkeit und musikalische Klasse erstmals auf der Meierhofwiese im Schatten von Burg Clam unter Beweis stellen!

Mit im Gepäck hat Kravitz auf seiner "Here To Love"-Tour dann sicher nicht nur die Songs seines aktuellen, elften Albums "Raise Vibration", sondern auch alle seine Hits: von "American Woman" über "Fly Away", "Let Love Rule" und "Are You Gonna Go My Way" bis hin zu "It Ain’t Over ’til It’s Over".

Vielleicht wird’s im Juli auf Burg Clam sogar einige neue Songs zu hören geben. Gerüchteweise arbeitet Lenny Kravitz nämlich bereits eifrig an einer neuen Platte.

Paul Pizzera (l.) und Otto Jaus kletterten auch mit ihrer zweiten Platte „Wer nicht fühlen will, muss hören“ an die Spitze der heimischen Charts.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at

