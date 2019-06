Der kleine Prinz landet mit der Kinderklangwolke im Donaupark

Die wichtigsten Bücher seien "die Bibel, das Kommunistische Manifest und ,Der Kleine Prinz’", zählt Christoph Bochdansky auf. Der Meister des Puppenspiels zieht die Regiefäden, wenn "Der kleine Prinz in Linz" landet – mit seiner Botschaft: Man sieht nur mit dem Herzen gut. "Kindern zu helfen, diese Fähigkeit zu bewahren, ist unsere Aufgabe", sagt Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum. "Die Poesie und die Liebe sind das, was ein Leben ausmacht", ist Bochdansky überzeugt. Viel Poesie und Liebe zum Detail verspricht auch die Inszenierung des Niederösterreichers mit "Puppenspiel, Masken, Tanz, Artisten und Stelzenläufern". Die Musik stammt von Mathias Kollos, der aus der Wiener Pop-Szene kommt. "Wir möchten auf Neues zugehen", sagt Manfred Forster, Leiter des Linzer Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel, das die Kinderklangwolke plant. An Bord eines Flugzeugs bittet diesmal eine tänzerisch begabte Crew der multikulturellen Linzer Otto-Glöckel-Schule, als "Anerkennung für die Schüler und die großartige pädagogische Leistung", betont Bürgermeister Klaus Luger. Die Choreografie stammt von Pädagogin Anna Weghuber, die sich auf "eine Arbeit, die Kraft und Energie gibt", freut. Bitte einsteigen zur intergalaktischen Reise heißt es ab 14.30 Uhr (Vorprogramm), bevor die Kinderklangwolke um 17 Uhr abhebt.

Bei der Präsentation gelüftet wurde noch ein Geheimnis: Der Wiener Architekt Wolf D. Prix hält die Festrede zur Eröffnung des Brucknerfests (8.9.).

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at