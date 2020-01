"Es muss so zwei oder drei Uhr in der Nacht gewesen sein. Das ist eine Zeit, in der mich gelegentlich Ideen überfallen", sagt die Schauspielerin Chris Pichler. Diesmal war es der Name "Lillipizz", der wie aus dem Nichts dastand. "Und ich fand ihn so lustig, dass ich mir überlegt hab, was ich um diesen Namen herum bauen könnte." Herausgekommen ist die Geschichte eines kleinen Lipizzaners, dessen Abenteuer als Schaukelpferd beginnen und als "Fantasie-Ritt für Sprecherin, Violoncello und Akkordeon" am Samstag im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins zur Uraufführung kommen (für Kinder ab sechs Jahren).

Gefeierte Soloabende

Die gebürtige Linzerin, die 2009 mit dem Hörspielpreis des ORF (Schauspielerin des Jahres) und 2018 mit jenem der ARD ausgezeichnet wurde, ist für künstlerisch ausgefeilte Umsetzungen eigener Konzepte längst berühmt. Ihre auf vielen wichtigen deutschsprachigen Bühnen gefeierten Soloabende als "Jackie" (Kennedy Onassis), "Ich – Marilyn", "Romy Schneider" und "Sissi goes Elisabeth" bezeugen ihre Gabe, Figuren über das gewöhnliche Maß einer Darstellung hinaus zu entwickeln. Diesmal ist sie wieder alles in einem: Autorin, Regisseurin, Schauspielerin. Das ursprüngliche Schaukelpferd, das sich zur Verwirklichung seiner Träume auf eine Reise begibt, weil sich das Mädchen Mara eines Tages nicht mehr für ihr Spielzeug interessiert, begegnet einer Traumzauberin und einer ganzen Menge Tiere (Hirsch, Maulwurf, Rabe, dem schönen Fohlenmädchen usw.), stets der Frage hinterher: Wie werde ich, was ich sein könnte? Pichler: "Für diese zutiefst menschliche Frage wollte ich eine Form finden, das war die große Lust an dieser Arbeit." Das Libretto schickte Pichler an Désirée Hornek vom Wiener Musikverein, die sie anspornte, das Projekt zu Ende zu entwickeln. Zusammen mit dem Komponisten Helmut Schmidinger entstand eine sinnliche, einfühlsame Vertonung, die der Welser dem Duo Arcord (Ana Topalovic / Violoncello, Nikola Djoric /Akkordeon) quasi auf den Leib schrieb. Pichler: "Helmut und ich ergänzen einander wunderbar. Es ist ja gar nicht einfach, einem Komponisten zu erklären, warum welche Stellen auf diese oder jene Art zum Klingen gebracht werden sollen." Dann beginnt Pichler, aus dem sprachwitzigen Text zu lesen, im Handumdrehen entstehen Bilder voller Musikalität, in denen der kleine Lipizzaner nicht nur ins Laufen kommt, sondern ihm auch erzählerische Flügel wachsen.

Wer es nicht in den Musikverein schafft, muss darauf hoffen, dass die mobile Produktion bald auf einer oberösterreichischen Bühne zu erleben sein wird.

Info: "Lillipizz – der kleine Lipizzaner" am 11. (14/17 Uhr) und 12. Jänner (11/16 Uhr) im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins. Karten: Tel: 01/5058190