Kind der Linzer Politik- und Theaterwelt "Ich weiß jetzt hochoffiziell, dass kein Tropfen Tiroler Blut in meinen Adern fließt", sagt Katharina Straßer. Die Schauspielerin und Sängerin, die mit ihrem Kollegen und Ehemann Thomas Stipsits die Kinder Emil (8) und Liselotte (2) hat, wuchs in Innsbruck auf. Für "Meine Vorfahren" (siehe Box) hat Ahnenforscher Felix Gundacker die Spuren ihrer biologischen Verwandten verfolgt. Der Genealoge hat der 37-Jährigen ("Was gibt es Neues?") einmal mehr