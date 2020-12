Philipp Hochmair zählt zu den vielseitigsten Schauspielern Österreichs. Diese These beweisen seine aktuellen Filmprojekte: Am 28. Dezember und 4. Jänner ist der 47-Jährige in "Blind ermittelt" zu sehen, ab 11. Jänner in "Vorstadtweiber" (ORF 1) und ab 12. Jänner in der dritten Staffel der ARD-Serie "Charité". Derzeit dreht der unter anderem in Haag am Hausruck Aufgewachsene für das ZDF "Wannseekonferenz". Er spielt darin Reinhard Heydrich, den Mastermind der "Endlösung".