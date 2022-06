"Think big" – nach diesem Motto lebt Leon Löwentraut. Der 24-Jährige aus Kaiserslautern mischt mit seinen expressionistischen Acrylbildern die Kunstszene auf. Seine Werke sind in New York und London zu sehen und kosten bis zu 130.000 Euro. Am Donnerstag ist er neben George Clooney Stargast des "Gamechanger"-Festivals von ORF und Puls 4, am selben Tag ist er Gast in der Talkshow von Barbara Stöckl (ORF 2, 23.05 Uhr). Ab 1.