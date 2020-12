Aufgewachsen in Dorfgastein, Volksschule in Hallein und Gymnasium in Salzburg: Verena Altenberger ist ein echtes Salzburger Kind. Der kommende Festspielsommer wird für die neue Buhlschaft in Hofmannsthals Jedermann somit zum Heimspiel. Frau Altenberger, beschreiben Sie den Moment, als Sie die Buhlschaft-Anfrage bekommen haben. Verena Altenberger: Erstmal konnte ich es gar nicht glauben. Oh Gott! Gleich nach dem Auflegen musste ich noch eine E-Mail schreiben, weil ich dachte, in zehn Minuten