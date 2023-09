Der Krieg ist nie tot, er schläft nur

Endlich einmal keine von der Last der katastrophalen Welt gebückte Frau, die als fahrende Händlerin mit einem Planwagen hinter mordenden Kriegstruppen herzieht. Diese Mutter Courage aus Bertolt Brechts 1941 in Zürich uraufgeführtem epischen Drama bretterte am Freitag in verdammt kurzen drei Stunden (mit Pause) über die Premierenbühne des Linzer Schauspielhauses. Hier ist eine emotional verödete Kriegsgewinnlerin im Chanel-Kostüm (Kostüme: Jasna Bosnjak) am Werk.