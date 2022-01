"Der Humor ist eine unserer stärksten Waffen gegen die Krise"

Von Krisenmüdigkeit ist bei Clemens Maria Schreiner keine Spur: Der 32-Jährige tourt mit seinem neuen Programm "Krisenfest" durch Österreich, seine Show "Fakt oder Fake" kommt ab Freitag dank großem Erfolg in den ORF-1-Hauptabend, und auch privat läuft’s rund: Zwei Tage nach Beginn des ersten Lockdowns am 18. März 2020 wurde der in Wien lebende Steirer Vater einer Tochter.